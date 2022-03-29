Песков заявил, что перспектива переговоров РФ и Украины станет понятна сегодня-завтра

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что перспектива российско-украинских переговоров в Стамбуле станет понятна сегодня или завтра.
"Что касается судьбы переговоров, то это действительно интересный вопрос. Сегодня-завтра мы с вами поймем, есть ли что-то обещающее или нет. В остальном специальная военная операция, а денацификация является одной из целей операции, продолжается", – приводит слова Пескова ТАСС.
Отвечая на вопрос о том, при каком исходе Москва бы сочла переговоры успешными, представитель Кремля отметил, что не собирается слезать в их содержание.
"Переговоры должны вестись в тишине. А мы после скажем, есть ли надежда или нет", – добавил он.
Ранее шансы на успех переговоров России и Украины оценил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он выразил мнение, что от встречи, проходящей в Стамбуле, толку не будет.
Делегации Москвы и Киева встретились во дворце Долмабахче в Стамбуле для очных переговоров.
Перед началом встречи выступил Реджеп Тайип Эрдоган. Он выразил надежду, что эти переговоры будут способствовать личной встрече Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. Эрдоган призвал стороны конфликта установить режим прекращения огня.
Ранее Мединский отмечал, что позиции России и Украины сближаются по второстепенным вопросам на переговорах, но по главным топчутся на месте.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
В Стамбуле начались переговоры тет-а-тет Мединского и Арахамии
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: