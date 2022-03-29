Песков заявил, что перспектива переговоров РФ и Украины станет понятна сегодня-завтра

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что перспектива российско-украинских переговоров в Стамбуле станет понятна сегодня или завтра.

"Что касается судьбы переговоров, то это действительно интересный вопрос. Сегодня-завтра мы с вами поймем, есть ли что-то обещающее или нет. В остальном специальная военная операция, а денацификация является одной из целей операции, продолжается", – приводит слова Пескова ТАСС.

Отвечая на вопрос о том, при каком исходе Москва бы сочла переговоры успешными, представитель Кремля отметил, что не собирается слезать в их содержание.

"Переговоры должны вестись в тишине. А мы после скажем, есть ли надежда или нет", – добавил он.

Ранее шансы на успех переговоров России и Украины оценил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он выразил мнение, что от встречи, проходящей в Стамбуле, толку не будет.

Делегации Москвы и Киева встретились во дворце Долмабахче в Стамбуле для очных переговоров.

Перед началом встречи выступил Реджеп Тайип Эрдоган. Он выразил надежду, что эти переговоры будут способствовать личной встрече Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. Эрдоган призвал стороны конфликта установить режим прекращения огня.

Ранее Мединский отмечал, что позиции России и Украины сближаются по второстепенным вопросам на переговорах, но по главным топчутся на месте.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

