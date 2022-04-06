Песков прокомментировал характеристики Москвы в адрес Зеленского

Фото: AP/Ukrainian Presidential Press Office

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал характеристики со стороны Москвы в адрес Владимира Зеленского. Представитель Кремля озвучил свое мнение в интервью французскому телеканалу LCI.

"Это президент Украины, но мы не знаем, что он использует, что он пьет, что он курит", – заявил Песков.

Ранее пресс-секретарь президента РФ опроверг сообщения о том, что власти России якобы желают убить украинского лидера.

Также Песков рассказал о ходе переговоров между делегациями РФ и Украины. Он отметил, что процесс идет медленнее, чем хотелось бы, однако работа продолжается.

