Россия ответит на все хамские или незаконные шаги со стороны Запада. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Президент Казахстана прибыл в Москву для участия в саммите ОДКБ, который состоится 16 мая.

Генштаб вооруженных сил Белоруссии сообщил, что Минск не исключает возможности провокаций со стороны Украины.

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