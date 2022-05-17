Киев фактически вышел из переговорного процесса с Россией – МИД РФ

Переговоры России и Украины сейчас на паузе, процесс не идет. Об этом заявил замглавы российского МИД Андрей Руденко.

По его словам, причина в том, что Киев фактически вышел из этого переговорного процесса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.