Около 300 украинских военных вышли с завода "Азовсталь" в Мариуполе – СМИ

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С территории мариупольского завода "Азовсталь" вышли около 300 боевиков. Об этом сообщается в телеграм-канале RT.

Отмечается, что около 50 из них раненые, их везут в ЦРБ "Новоазовска". Остальных увезли на автобусах в сторону Еленовки.

Ранее Минобороны РФ заявило о достижении соглашения с военными ВСУ о вывозе раненых с завода "Азовсталь" в Мариуполе. Раненые украинские военные доставляются по гуманитарному коридору в медучреждение в Новоазовске для получения необходимой помощи.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин отдал приказ об отмене штурма завода "Азовсталь" в украинском Мариуполе исходя из гуманитарных соображений. Песков отметил, что президент РФ ранее приказал обеспечить возможность выйти всем гражданским лицам и отправиться в любую сторону.

По инициативе руководства РФ 6 мая была проведена операция по эвакуации гражданских лиц, которых удерживали украинские националисты на территории "Азовстали". С завода в Мариуполе спасли 50 мирных жителей, в том числе 11 детей.

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что беспрецедентные меры России при участии ООН и Международного Комитета Красного Креста (МККК) позволили завершить гуманитарную операцию по эвакуации мирных жителей с "Азовстали".

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

