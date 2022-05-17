Переговоры с Украиной сейчас не ведутся ни в каком формате – Слуцкий

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Переговоры России и Украины обернулись стагнацией, заявил глава комитета Госдумы по международным делам, член российской делегации на переговорах с Украиной Леонид Слуцкий.

"Уверен, что именно вашингтонские кураторы Зеленского внесли немалый вклад в то, что переговоры, начавшиеся по просьбе Украины еще 28 февраля, в конечном итоге обернулись стагнацией и сейчас не ведутся ни в каком формате", – написал Слуцкий в своем телеграм-канале.

Он подчеркнул, что все цели специальной операции будут достигнуты.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил, что переговоры между Москвой и Киевом в настоящее время не идут, украинская сторона фактически прекратила диалог. Также он уточнил, что Киев не дал ответа на представленный Россией проект договора.

12 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об отсутствии перемен в переговорах России и Украины. По его словам, они не принесли никаких результатов.

Кроме того, Песков заявил, что Россия не отказывается от встречи Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. По словам официального представителя Кремля, подготовка к такой встрече подразумевает разработку соответствующего документа, который будет финализирован на высшем уровне.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.