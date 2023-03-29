Эрдоган заявил о возможном визите Путина в Турцию 27 апреля

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о возможности визита российского лидера Владимира Путина в страну 27 апреля. Об этом он сообщил в интервью изданию A Haber.

Так, по словам Эрдогана, президент России может принять участие в церемонии загрузки ядерного топлива на турецкой атомной электростанции "Аккую".

Кроме того, глава Турции заявил, что не позволит Западу втянуть республику в войну против России.

Ранее Эрдоган сообщил, что Турция заинтересована в скорейшем установленим мира на Украине и хотела бы организовать для этого переговоры.

Турецкий лидер напомнил о стамбульской площадке, на базе которой в первые месяцы СВО прошло несколько раундов переговоров между Москвой и Киевом, и предложил возобновить этот формат.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения о якобы готовящемся визите Владимира Путина в Турцию.

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