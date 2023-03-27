13:25Политика
Песков заявил, что визит Путина в Турцию не готовится
Фото: kremlin.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения о якобы готовящемся визите Владимира Путина в Турцию.
На соответствующий вопрос журналистов представитель Кремля ответил отрицательно.
В субботу Путин провел телефонный разговор с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Они обсудили актуальные темы российско-турецкого партнерства в различных областях.
В рамках разговора лидеры стран выразили удовлетворение позитивной динамики в торгово-экономической сфере. Главы государств подчеркнули успешную реализацию совместных стратегических проектов в сфере энергетики, в том числе поставки газа и строительство в Турции АЭС "Аккую".
Кроме того, Эрдоган оценил согласие России на продление на 60 дней срок действия стамбульских договоренностей, касающихся вывоза украинского зерна из черноморских портов и разблокирования экспорта российского продовольствия и удобрений.
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