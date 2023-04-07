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США намерены привести к власти в Турции политиков, которые втянут республику в конфликт с Россией в Сирии и тем самым станут вторым украинским лидером Владимиром Зеленским или Украиной. Об этом сообщает издание Haber7.

"США строят планы втянуть Россию и Турцию в конфликт в Сирии, на Черном море и в Центральной Азии в случае победы на выборах (оппозиционной коалиции. – Прим. ред.) "Стола семи", заставив Турцию взять на себя роль Зеленского", – говорится в сообщении.

При этом в издании отметили, что в долгих переговорах между США и партнерами по "Столу семи" не удалось достичь согласия по этому вопросу.

Авторы статьи считают, что оппозиция в Турции может занять антироссийскую позицию. Например, лидер "Хорошей" партии Мерал Акшенер призвал ввести санкции против РФ, а советник кандидата в президенты страны Кемаля Кылычдароглу Юнал Чевикез уже напомнил, что Анкара поддерживает вступление Украины в НАТО.

При этом обозреватели указали на то, что Россия может предложить Турции боевые самолеты и стать ее стратегическим партнером, а США хотят столкнуть их в Сирии.

Ранее кандидат в президенты Турции, лидер партии "Родина" Догу Перинчек заявил, что в случае его победы на выборах признает Крым и новые регионы частью России. Перинчек заявил, что антироссийские санкции являются ограничениями против Турции, и пообещал бороться с ними в случае избрания его президентом.



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