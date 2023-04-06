Анкара планирует активные переговоры со Швецией по членству в НАТО в июне – СМИ

Фото: depositphotos/imaginative

Анкара будет проводить активные переговоры со Стокгольмом по членству Швеции в НАТО после выборов в Турции. Об этом со ссылкой на источник, знакомый с переговорами, сообщает РИА Новости.

"Как вы знаете, Турция вступает в предвыборный период, выборы 14 мая занимают основную повестку. Но переговорный процесс (по членству Швеции в НАТО) будет продолжен" – заявил собеседник агентства.

Он уточнил, что очередной раунд консультаций может пройти в начале июня. По словам источника, перспективы Швеции по вхождению в альянс будут зависеть от дальнейших шагов Стокгольма.

По его словам, руководству и членам альянса известны требования Турции по борьбе с терроризмом, и при удовлетворении запросов страны, процесс ускорится.

21 января лидер шведской правоэкстремистской партии "Жесткий курс" Расмус Палудан провел акцию с сожжением Корана перед посольством Турции в Стокгольме. Он выступил с речью, в которой раскритиковал НАТО, Анкару и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

В МИД Турции заявили, что данная акция показывает уровень исламофобии, расизма и дискриминации в Европе.

Впоследствии в МИД Турции также заявили, что Швеция не продемонстрировала убедительных действий в области борьбы с терроризмом в рамках выполнения подписанного с Турцией меморандума, чтобы ее заявка на вступление в Североатлантический альянс была одобрена.

Суд Швеции отменил запрет на демонстрации со сжиганием Корана

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!