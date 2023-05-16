Эрдоган заявил, что политика Турции в отношении РФ останется неизменной

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Политика Турции в отношении России останется неизменной после президентских выборов в республике, заявил действующий турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в эфире CNN Türk.

"Мы продолжим ту же политику, которую проводили до выборов. Менять ее в отношении России, США, Китая и Запада, с которыми находимся на связи, мы не намерены. Будем продолжать в том же духе", – подчеркнул он.

Ранее президент института Ближнего Востока Евгений Сатановский объяснил, как переизбрание Эрдогана отразится на отношениях с Россией. По мнению эксперта, они не должны измениться. Он назвал отношения турецкого лидера и Владимира Путина практически идеальными.

Сатановский выразил уверенность, что Эрдоган сохранит дружеские отношения с РФ. Он также обратил внимание, что президент Турции "использует экономику в отношениях с Москвой, но и о политике не забывает".

