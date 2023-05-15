Песков заявил, что РФ с уважением отнесется к любому выбору народа Турции

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Россия с уважением отнесется к любому выбору народа Турции по итогам президентских и парламентских выборов в стране. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он напомнил, что Москва и Анкара сотрудничают в большом количестве областей, в том числе в туризме, энергетике и торговле. Это партнерство, уверен он, отвечает интересам как самих государств, так и их народов.

"Поэтому мы, конечно, с большим интересом, с большим вниманием наблюдаем за теми новостями, которые приходят в эти дни из Турции. Мы с уважением относимся и отнесемся к выбору турецкого народа", – сказал представитель Кремля, добавив, что в Москве надеются на сохранение сотрудничества двух стран при любом исходе.

Песков также высказался относительно возможности "турецкого майдана" после второго тура президентских выборов в стране. По его словам, Турция является зрелой демократией, которая способна провести прозрачные выборы и не допустить противозаконных действий.

Накануне в Турции прошли парламентские и президентские выборы. По итогам первых большинство мест (322 из 600) в Bеликом национальном собрании Турции получил альянс во главе с Партией справедливости и развития действующего главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана.

Что касается президентских выборов, то сам Эрдоган после подсчета 100% бюллетеней получил 49,35% голосов, а его главный соперник, кандидат от оппозиционного "Народного альянса", лидер Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу – 45%. Таким образом, в Турции предстоит второй тур голосования за нового президента. Он состоится 28 мая.



Эрдоган получил более 49% голосов по итогам обработки бюллетеней из 99% урн в Турции