Эксперт призвала не строить иллюзий по теме отношений России и Турции

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Российская сторона должна отказаться от личного в отношениях с Турцией и смотреть в целом на политическую систему. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на политического обозревателя, журналиста-международника Дарью Асламову.

По ее словам, Анкара с большим уважением относится к Владимиру Путину и обожает президента. Еще год назад, отметила эксперт, политологи Турции ей говорили, что российский лидер является фактором внутренней турецкой политики. Однако, подчеркнула Асламова, в персонализации внешней деятельности страны могут быть некоторые проблемы.

Журналистка считает, что при упоре на человеческий фактор существует риск появления негативных последствий при смене власти. Эксперт заявила, что этот вопрос касается только денег.

"А что касается, что они нас любят, нет понятия там "любви/нелюбви к России", есть понятие "уважение к силе". Это Восток. Мы слабые – нас будут топтать, мы сильные – к нам будут подлизываться. И не забывайте, какую роль сыграла Турция в подготовке Украины к спецоперации. Например, в городе Измир", – поделилась Асламова.

Политолог напомнила, что за пару месяцев до начала спецоперации на базе Североатлантического альянса проводилась подготовка офицеров Украины. Анкара тогда начала поставлять Киеву беспилотники Bayraktar.

В этой связи Асламова рекомендовала не строить иллюзий, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган является другом российской стороны. По ее мнению, турецкий лидер построил экономику республики как военно-промышленный комплекс. В этом случае страна должна участвовать во всех происходящих конфликтах.

Ранее Эрдоган заявил, что политика Анкары в отношении Москвы останется неизменной после президентских выборов в республике. Речь шла не только о российской стороне, но и о США, Китае и западных государствах.