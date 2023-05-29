Эксперт заявил, что победивший на выборах в Турции Эрдоган хочет выбиться в мировые лидеры

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Одержавший победу на выборах президента Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует выбиться в мировые лидеры, считает профессор департамента зарубежного регионоведения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Бакланов.

"Он будет по-прежнему разыгрывать украинскую карту. Но не в интересах укрепления дружбы с РФ, а в интересах своего имиджа, как очень умелого медиатора, потому что на этом имидже он хочет продвинуться не только в региональные лидеры, что уже обеспечено, но и в лидеры мировые", – передает РИА Новости его слова.

Однако Бакланов обратил внимание на то, что Турции не хватает экономического и военного потенциала, чтобы занять лидирующие позиции на глобальном уровне. По его мнению, сам Эрдоган понимает, что республика не станет такой, как РФ или США. Однако турецкий лидер надеется, что государство станет лидером среди "великих держав второго класса".

Эрдоган хочет, чтобы Турция отличалась гибкой и активной политикой, приносящей пользу для международного сообщества, добавил эксперт. Турецкая сторона будет стараться помогать во всех конфликтах, что будет особенно важно на фоне "заката дипломатического мастерства" в европейских и западных странах, резюмировал профессор.

28 мая стало известно, что Эрдоган одержал победу во втором туре выборов президента страны. Его результат составил более 52% голосов.

Президент Турции заявил, что граждане передали ему ответственность за управление страной на ближайшие пять лет. По его словам, итоги президентских выборов в стране являются праздником демократии.

