Песков рассказал, пойдет ли Путин в отпуск летом

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пока не знает, пойдет ли Владимир Путин в отпуск летом, поскольку весь сезон уже расписан рабочими мероприятиями, сообщает Life.ru.

"Пока все лето уже во многом расписано, рабочие моменты", – сказал представитель Кремля.

Он добавил, что не слышал, чтобы кто-то из сотрудников администрации президента строил планы на отпуск, при этом согласился, что им нужно будет немного отдохнуть.

Также Песков заверил, что в недружественные страны никто отдыхать точно не поедет.

Ранее Песков признался, что не знает, откуда Владимир Путин черпает силы при своем напряженном графике. По его словам, эту загадку пытаются все решить последние 22 года.

Осенью 2021 года Путин провел отпуск с палатками в Сибири. Известно, что во время отдыха президент встретил маралов. Как признался российский лидер, животные поразили его огромными размерами.

Во время отдыха Путина сопровождал министр обороны Сергей Шойгу. Вместе они ловили рыбу, ходили по тайге и горам, ездили на вездеходе и катере.

Бывший глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол рассказал, что отдых Владимира Путина в тайге – настоящее испытание духа, а не прогулка по парку.

По его словам, поход по тайге требует от человека не только силы, выносливости и терпения, но и знаний, навыков выживания, поскольку это "не променад по Сокольникам". В связи с этим Кара-оол назвал Путина, который отдыхает в Туве уже более 10 лет, настоящим таежником и романтиком.