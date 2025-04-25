Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 апреля, 07:45

Политика

В Госдуме предложили призывать маркетплейсы к ответу за продажу опасного товара

В Госдуме предложили призывать маркетплейсы к ответу за продажу опасного товара

Новости мира: мотоциклисты вышли на акцию протеста в Перу

Расчет гаубицы "Мста-Б" ВС РФ уничтожил пункт дислокации ВСУ на запорожском направлении

Лавров заявил, что Россия готова к сделке по урегулированию на Украине

Собственников хотят обязать при сдаче жилья в аренду получать письменное согласие соседей

Захарова связала срыв переговоров в Лондоне с желанием Зеленского подорвать мирный процесс

Новости мира: более 200 афтершоков произошли в Стамбуле после землетрясения

ВС РФ вытесняют подразделения ВСУ из укрепленных позиций в районе села Горналь

В Совфеде предложили бесплатный прокат детских вещей семьям с новорожденными

Администраторов интернет-сайтов могут обязать проходить регистрацию на "Госуслугах"

За продажу опасного товара маркетплейсы хотят призвать к ответу. Такую возможность сейчас обсуждают в Госдуме.

По мнению депутатов, на сегодняшний день торговые площадки относятся к проверке качества продукции формально. Например, недавно в креме для ухода за кожей специалисты обнаружили опасный для здоровья бензол. Ранее в продаже были замечены БАДы для похудения, способные отравить человека.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикаобществовидеоЕгор БедуляАнастасия Бородина

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика