25 апреля, 07:45Политика
В Госдуме предложили призывать маркетплейсы к ответу за продажу опасного товара
За продажу опасного товара маркетплейсы хотят призвать к ответу. Такую возможность сейчас обсуждают в Госдуме.
По мнению депутатов, на сегодняшний день торговые площадки относятся к проверке качества продукции формально. Например, недавно в креме для ухода за кожей специалисты обнаружили опасный для здоровья бензол. Ранее в продаже были замечены БАДы для похудения, способные отравить человека.
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