В Госдуме предложили призывать маркетплейсы к ответу за продажу опасного товара

За продажу опасного товара маркетплейсы хотят призвать к ответу. Такую возможность сейчас обсуждают в Госдуме.

По мнению депутатов, на сегодняшний день торговые площадки относятся к проверке качества продукции формально. Например, недавно в креме для ухода за кожей специалисты обнаружили опасный для здоровья бензол. Ранее в продаже были замечены БАДы для похудения, способные отравить человека.

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