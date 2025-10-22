ГОСТ на практики винного туризма появится в России

Фото: depositphotos/Labais

В России появится ГОСТ на практики винного туризма, сообщил глава Росстандарта Антон Шалаев.

По его словам, в настоящее время проводится ряд известных стандартов в области виноградарской и винодельческой продукции.

"Анонсирую – обновление ГОСТа на вина с защищенным географическим указанием и защищенным местопроисхождением, обновление ГОСТа на целый ряд методов сбора и исследования и оборудования, применяемого для сбора и исследования качества винодельческой продукции", – цитирует Шалаева ТАСС.

Ранее сообщалось, что Подмосковье войдет в перечень винодельческих регионов страны в следующем году. Глава регионального Минсельхоза Сергей Двойных уточнил, что юго-запад и юго-восток Московской области становятся перспективными зонами для развития отрасли. Местные хозяйства работают с раннеспелыми и классическими сортами винограда.