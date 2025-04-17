Первый в России и мире винный город Белый мыс откроется в конце года

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Первый в России и мире винный город Белый мыс, расположенный в Геленджике, откроется в конце 2025 года. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал ресторатор, руководитель проекта Дмитрий Левицкий.

"До последнего мы планировали запускать город по частям, хотели начать с двух объектов: нашей энотеки с самой большой коллекцией российского вина и кафе-пекарни на набережной от Аркадия Новикова", – прокомментировал Левицкий.

По его словам, оба объекта планировалось открыть в конце текущей весны. Но затем было решено не открываться частично, а запустить весь комплекс сразу.

"Не хочется звать людей в "прихожую", когда остальной дом еще строится, пусть даже это "вау-прихожая", – отметил руководитель проекта.

Ранее Левицкий обещал открыть винотеку в марте 2025 года, а весь проект завершить к августу – сентябрю 2025 года. Белый мыс будет выполнен в стиле биотек, без прямых углов и с органичными формами, напоминающими стекающую с гор в море воду.

"Это красиво, но технически сложно", – отметил он.

Левицкий уверен, что подобного проекта нет не только в России, но и в мире. Во французском Бордо есть винный центр с музеем, рестораном и магазином, но он в 4–5 раз меньше Белого мыса, поделился руководитель проекта.



"Так что мы все делаем с нуля", – подчеркнул Левицкий.

Ранее российский Минсельхоз предложил создать "Винный гид" стран БРИКС. Соответствующий проект уже семь лет проводит исследования винодельческой продукции, по итогам которых определяются лучшие производители. В 2024 году лидером среди регионов – производителей белого и красного вина стала Кубань.

