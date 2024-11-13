Минсельхоз предложил составить "Винный гид" стран БРИКС

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Министерство сельского хозяйства России предложило создать "Винный гид" стран БРИКС. Об этом заявил замглавы ведомства Максим Увайдов во время международного форума "Всемирный день качества".

"Предлагаю Минпромторгу подумать над тем, чтобы сделать "Винный гид" стран БРИКС. Потому что видите, уже сколько стран работают и присоединились, и у них тоже есть хорошие вина", – рассказал Увайдов, передает РИА Новости.

Проект "Винный гид" уже семь лет проводит исследования винодельческой продукции, по итогам которых определяются лучшие производители. Все образцы дегустируют профессиональные сомелье. Каждое вино оценивалось по 12 параметрам, после чего выставлялась итоговая оценка.

Так, в 2024 году, согласно результатам тестирования, лидером среди регионов – производителей белого и красного вина стала Кубань. Всего эксперты оценили 750 образцов российской винодельческой продукции. Проект реализует Роскачество совместно с Минпромторгом, Минсельхозом и Ассоциацией виноградарей и виноделов России.

Ранее сообщалось, что импортные вина подорожают в российских магазинах на 20–30%, если пошлины на них поднимут в два раза. При этом импорт вина на российском рынке снизился за 10 месяцев уже на 33%.