Импортные вина в России могут подорожать

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Импортные вина подорожают в российских магазинах на 20–30%, если пошлины на них повысят в два раза, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на прогноз доцента Финансового университета при правительстве РФ Петра Щербаченко.

По его словам, в ближайшие пару месяцев ситуация на рынке импортных вин останется на том же уровне, однако стоит более внимательно следить за развитием событий. Эксперт напомнил, что импорт вина на российском рынке снизился за 10 месяцев уже на 33%.

"Пошлины, которые предложено повысить с 25 до 50%, могут существенно сократить объем импортных вин, и существенно повысить их цену еще на 20–30%. Спрос в таком случае может сместиться в сторону более дешевой алкогольной продукции – пива, сидра", — допустил Щербаченко.

Инициативу повышения пошлин на импортное вино из недружественных стран до 50% предложила Ассоциация виноградарей и виноделов России (АВВР) в октябре. В ноябре вице-премьер Дмитрий Патрушев поддержал эту идею, отметив, что повышение пошлин до 30–50% позволит направить дополнительные средства на развитие российского виноградарства.

По данным Федеральной таможенной службы, импорт вина в Россию в январе – октябре 2024 года составил 357,7 тысячи тонн, что на 33% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В пятерку стран по объему ввезенных вин вошли Италия (29%), Грузия (25%), Испания (10%), Португалия (5%) и Франция (5%). Доля отечественных вин на российском рынке в этом году увеличилась на 14 процентных пунктов, до 49%.

Ранее сообщалось, что повышение пошлин на импортные вина из недружественных стран может привести к удорожанию просекко в России. Однако российские виноделы предложили альтернативу, которую высоко оценило Роскачество, заявив, что некоторые виды превосходят оригинал.

Повышение ввозных пошлин с 12,5 до 20%, но не менее 1,5 доллара за литр правительство РФ утвердило в июле 2023 года. Первоначально мера действовала с 1 августа до конца 2023-го, однако Минфин РФ может продлить меру из-за увеличенных 1 мая текущего года акцизов на отрасль.