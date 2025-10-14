В РСТ рассказали о появлении новых отелей наряду с игорной зоной на Алтае

Фото: 123RF/etvesh

Отели и другая туристическая инфраструктура появятся на Алтае вместе с игорной зоной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского союза туриндустрии (РСТ).

"Проект предполагает создание полноценной туристической инфраструктуры, включающей <…> совершенствование дорожной сети, коммуникаций", – уточнили в союзе.

Как отметили в РСТ, Алтай приобретает все большую популярность среди туристов. Игорная зона станет дополнительным стимулом для развития региона. Она поможет увеличить турпоток, создать новые рабочие места и активизировать иностранный туризм.

Сейчас в соседнем Алтайском крае с 2008 года работает игорная зона "Сибирская монета". Кроме того, в России функционируют игорные зоны в Калининградской области, Крыму, Краснодарском и Приморском крае.

Ранее Минфин сформировал законопроект, в котором было предложено создать игорную зону в Алтайском, Краснодарском и Приморском крае, а также в Крыму, Алтае и Калининградской области.

При этом обсуждения о создании игорной зоны в Крыму велись еще в 2019 году. Закон о создании игорной зоны в Крыму был подписан еще в 2014 году.