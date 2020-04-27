В Черном море нашли затопленный немцами в 1941 году теплоход "Армения"

Фото: ТАСС/Немрут Багдасарян

В Черном море нашли теплоход "Армения", затопленный немцами 7 ноября в 1941 году, сообщает Русское географическое общество (РГО).

Место гибели судна установлено в 15 милях от крымского берега на глубине 1 500 метров.

Отмечается, что для детального обследования объекта применили телеуправляемый необитаемый подводный аппарат отечественного производства серии РТ. Это позволило получить первые видеокадры.

Корпус судна покрыт слоем ила, но не имеет очевидных пробоин. Это исключает вероятность гибели от попадания торпед, о чем говорит официальная версия.

В то же время надстройки и палубы имеют явные следы разрушений. По словам специалистов, возможно, это последствия взрывов от попадания авиационных бомб.

Как рассказал исполнительный директор ЦПИ РГО Сергей Фокин, основные повреждения пришлись на среднюю и носовую часть надстройки ближе к левому борту. Это, по его словам, может говорить о том, что фашистские самолеты заходили на атаку с кормы.

Гибель судна считается одной из самых масштабных морских катастроф в истории: на борту, по разным подсчетам, находилось от 6 до 10 тысяч беженцев и раненых.

Теплоход особенно активно искали последние 20 лет. Поисками занималось Минобороны РФ.

Теплоход "Армения" построили в 1928 году в Ленинграде. Судно на 950 пассажиров было перестроено под санитарный транспорт в Одессе в 1941 году.

Ранее в пресс-службе Главного архивного управления столицы рассказали, что во время Великой Отечественной войны в Москве компенсировали недостаток врачей за счет привлечения молодежи и добровольцев.

Таким образом к декабрю 1943 года удалось привлечь к работе около 2 тысяч врачей. И если в 1940 году 99,5% врачей имели стаж более пяти лет, то к началу 1944 года 21% столичных медиков составляли молодые люди со стажем до пяти лет.

Кроме того, Москве потребовались дополнительные койки и медицинское оборудование. В столице уже было 23,1 тысячи больничных коек, но их число было расширено.

В феврале специалисты Главархива показали материалы о московской системе ПВО в годы Великой Отечественной войны. К 1941 году местные штабы действовали в каждом районе столицы, к работе активно привлекали волонтеров.

