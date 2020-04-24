В Главархиве рассказали об организации врачебной помощи в Москве во время ВОВ

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Во время Великой Отечественной войны в Москве компенсировали недостаток врачей за счет привлечения молодежи и добровольцев. О работе медиков в непростой время рассказали в пресс-службе Главного архивного управления столицы, как передает Агентство "Москва".
"Таким образом к декабрю 1943 года удалось привлечь к работе около 2 тысяч врачей. И если в 1940 году 99,5 процента врачей имели стаж более пяти лет, то к началу 1944 года 21 процент столичных медиков составляли молодые люди со стажем до пяти лет", – рассказали в учреждении.
Кроме того, Москве потребовались дополнительные койки и медицинское оборудование. В столице уже было 23,1 тысячи больничных коек, но их число было расширено.
"С началом войны лечебные учреждения Москвы мобилизовались на помощь нуждам фронта. 19 больниц с коечным фондом примерно в 6 тысяч коек были полностью переведены на обслуживание военных. Еще в девяти больницах для размещения и лечения раненых было выделено более 5 тысяч коек", – объяснили в Главархиве.
Кроме того, в военные годы был пополнен парк машин, которые обслуживали больных на дому, а за счет добровольцев из числа молодежи компенсировали недостаток младшего медицинского персонала. В Москве удалось избежать эпидемий, а 80 процентов солдат, прошедших лечение в столичных госпиталях, смогли впоследствии вернуться в строй.
В феврале специалисты Главархива показали материалы о московской системе ПВО в годы Великой Отечественной войны. К 1941 году местные штабы действовали в каждом районе столицы, к работе активно привлекали волонтеров.
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