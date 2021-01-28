ФСБ показала материалы "Киевского Нюрнберга"

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ФСБ России обнародовала материалы приговора, вынесенного 75 лет назад нацистам, ответственным за геноцид мирного населения на украинской земле в годы Великой Отечественной войны.

Приговор вынес Военный трибунал Киевского военного округа. Суд разбирал злодеяния, совершенные оккупантами во многих областях Украины. В результате 12 нацистов приговорили к смертной казни и повесили. Еще троих приговорили к заключению на сроки от 15 до 20 лет.

Их всех признали виновными в совершении массовых расстрелов, зверств и насилий над мирными советскими гражданами и военнопленными, разрушении городов и сел, ограблении населения и угоне в рабство.

Трибунал проходил с 17 по 28 января 1946 года в окружном Доме офицеров. "Киевский Нюрнберг" был открытым. Его ход подробно освещали центральные советские газеты "Правда" и "Известия", местная печать, а также фотографы и кинооператоры.

Суд в Киеве считался продолжением Нюрнбергского процесса, который начался в ноябре 1945 года. На нем судили представителей руководства Третьего рейха.

Ранее Следственный комитет РФ по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по факту массовых расстрелов мирных жителей во время оккупации 1942–1943 годов. Дело завели на основании архивных материалов управления ФСБ России.

До этого СК возбудил уголовное дело о геноциде в Ростовской области в 1942–1943 годах. Останки 266 человек были найдены в Миллеровском районе.