"Манчестер Юнайтед" разорвал контракт с "Аэрофлотом"

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Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" отозвал права спонсора у российской авиакомпании "Аэрофлот". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В "Манчестер Юнайтед" заявили, что это решение связано с обострением ситуации между Россией и Украиной.

"В свете последних событий на Украине мы прекратили сотрудничество с "Аэрофлотом". Мы разделяем беспокойство наших фанатов по всему миру и выражаем сочувствие пострадавшим", – говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Великобритания накладывает санкции на работу "Аэрофлота". Из санкционного списка следовало, что активы перевозчика в Британии подлежат заморозке.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

