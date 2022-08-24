Бастрыкин поручил возбудить дело по факту убийства главы поселка в Запорожской области

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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил начать расследование уголовного дела по факту убийства главы военно-гражданской администрации Михайловки Запорожской области Ивана Сушко. Об этом сообщается на сайте СК.

"Председатель СК РФ поручил возбудить уголовное дело по факту гибели главы военно-гражданской администрации поселка городского типа Михайловка Запорожской области Ивана Сушко и доложить о первоначальных следственных действиях", – говорится в сообщении.

Отмечается, что ход расследования будет стоять на контроле в центральном аппарате СК. В ведомстве подчеркнули, что установят все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к преступлению.

24 августа глава военно-гражданской администрации Михайловки Иван Сушко погиб при подрыве автомобиля в Запорожской области. Сообщалось, что бомба была заложена под сиденьем машины. При взрыве Сушко получил ранение и был госпитализирован, однако от полученных травм скончался.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.