Небензя призвал ООН осудить убийство журналистки Дугиной

23 августа, 23:38
Фото: depositphotos/gary718
ООН должна решительно осудить убийство российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза всемирной организации по ситуации вокруг Запорожской АЭС.
"Мы призываем Совет Безопасности, руководство ООН решительно осудить это очередное преступление киевского режима. Он не только активно использует ядерный шантаж, обстреливая Запорожскую АЭС и удерживая, по сути, население Европы в заложниках, но и перешел все границы, прибегая к физической расправе над неугодными гражданскими лицами из числа иностранных граждан", – цитирует его ТАСС.
Небензя подчеркнул, что Россия проводит расследование, в ходе которого уже выяснилось, что за преступлением стоят украинские спецслужбы.
По словам постпреда РФ, фотография Дугиной была размещена в базе украинского сайта "Миротворец". Небензя также продемонстрировал распечатку. "Они открыто бравируют ее убийством – как видите, фото Дарьи перечеркнуто с надписью "ликвидирована", – подчеркнул он.
В ночь на воскресенье, 21 августа, автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которого была Дарья Дугина, взорвался в ходе движения. Трагедия случилась на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы в Подмосковье.
СК РФ возбудил по данному факту уголовное дело об убийстве. Через некоторое время председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил передать дело в центральный аппарат СК.
В ФСБ России выступили с заявлением, что за убийством Дугиной стоят спецслужбы Украины. Предполагаемой исполнительницей преступления назвали гражданку Украины Наталью Вовк. Известно, что она скрылась в Эстонии.
СК РФ планирует объявить в розыск подозреваемую в убийстве Дарьи Дугиной
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