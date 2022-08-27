Кадыров показал видео с допросом украинских пленных

Фото: телеграм-канал Kadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с допросом украинских военнопленных, которых, по его мнению, Киев "бросает на убой".

"Так их и бросают на убой отдельными маленькими группами. По 5–7 человек", – написал Кадыров под видео, опубликованном в его телеграм-канале.

На кадрах военнопленные называют свои имена, города, в которых родились, а также места расположения силы их подразделения и количество оружия.

"Ладно были бы идейные. Но ведь нет у них убеждений. Преданные своему делу воители так охотно на вопросы не отвечают", – отметил глава Чечни.

Ранее СБУ предъявила обвинения в военных преступлениях Кадырову, а также замначальника управления Росгвардии по Чечне Даниилу Мартынову и командиру тактической группы 249-го отдельного моторизованного батальона "Юг" Хусейну Межидову.

В связи с этим глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. В Следственном комитете считают предъявленные указанным лицам обвинения надуманными и противоречащими закону.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

