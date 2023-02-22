Двух командиров "Азова" заочно арестовали за пытки и убийства военных РФ

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235-й Гарнизонный военный суд в столице заочно арестовал двух командиров украинского батальона "Азов" (запрещенная в России террористическая и экстремистская организация) Константина Немичева и Сергея Величко за пытки и убийства военных из РФ. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Немичеву и Величко меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента их задержания или экстрадиции", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что первое в РФ уголовное дело в отношении бойца ВСУ, обвиняемого в жестоком обращении с гражданскими и насильственном захвате власти, попало в суд. Обвиняемому Антону Череднику также вменяется убийство и обучение в целях проведения террористической деятельности.

До этого обвинение Череднику предъявил СК РФ. По информации следствия, военный расстрелял в Мариуполе мирного жителя за "неправильное произношение" фраз на украинском языке.

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