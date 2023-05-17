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Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили гаубицу L-119 производства Великобритании на донецком направлении, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Общие потери противника на донецком направлении составили до 360 украинских военнослужащих и наемников", – сказал генерал-лейтенант.

Он также отметил, что российскими силами ликвидировали четыре бронетранспортера, пять боевых бронемашин, два автомобиля и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".

Ранее Конашенков заявил, что российские силы ночью нанесли удар по большому складу Вооруженных сил Украины в Николаеве, который располагается на территории судоремонтного предприятия. Он подчеркнул, что назначенный объект поражен, цели удара достигнуты.

До этого начальник пресс-центра группировки войск "Восток" Александр Гордеев рассказал, что российская артиллерия уничтожила два пункта временной дислокации ВСУ в Запорожской области, в районе населенных пунктов Каменское и Новоданиловка. Также российские военные отразили удар реактивной системы залпового огня HIMARS на запорожском направлении.

