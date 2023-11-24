24 ноября, 11:41Политика
Путину доверяют более 78% россиян – ВЦИОМ
Фото: kremlin.ru
Владимиру Путину доверяют свыше 78% граждан России. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, опубликованные на сайте центра.
Согласно полученным данным, 78,6% опрошенных положительно ответили на вопрос о доверии к президенту, 17,6% высказали противоположное мнение. Деятельность российского лидера одобрили 75,4% респондентов, 15,2% не согласны с его работой.
Опрос проводился с 13 по 19 ноября среди 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Результаты опроса являются средним значением за неделю. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 1%.
Ранее, 3 ноября, уровень доверия россиян Путину составлял 77,7%. Опрос провели среди 1,6 тысячи совершеннолетних граждан. Противоположного мнения на тот момент придерживались 18% опрошенных.
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