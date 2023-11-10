Путину доверяют более 79% граждан России

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Уровень доверия граждан РФ Владимиру Путину за последнюю неделю вырос на 1,5 процентного пункта и составил 79,2%. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, который аналитики провели с 30 октября по 5 ноября среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет.

"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 79,2% участников опроса (плюс 1,5 процентного пункта), а уровень одобрения деятельности президента увеличился на 1 процентный пункт и составляет 75,6%", – говорится в сообщении на сайте центра.

Также опрос показал, что работу российского кабмина одобряют 50,4% граждан, а деятельность его главы Михаила Мишустина – 53,2%. Доверяют председателю правительства 62,5% опрошенных (плюс 2 процентных пункта).

Кроме того, стало известно об отношении граждан к главам парламентских партий. Выяснилось, что председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 33,9%, лидеру "Справедливой России – За правду" Сергею Миронову – 30,1%, лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому – 19,2%, главе партии "Новые люди" Алексею Нечаеву – 8,4%.

39,4% россиян доверяют "Единой России", 9,6% – КПРФ, 9,5% – ЛДПР, 4,5% – "Справедливой России – За правду", 4,8% – "Новым людям".

3 ноября уровень доверия россиян Путину составлял 77,7%. Опрос был проведен среди 1,6 тысячи совершеннолетних граждан. Противоположного мнения на тот момент придерживались 18% респондентов.

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