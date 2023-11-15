Путин назвал современные стандарты причиной роста доверия к выборам в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Применение избирательными комиссиями современных стандартов помогло повысить доверие к выборам. Об этом сообщил Владимир Путин в ходе встречи с членами ЦИК и руководителями региональных избиркомов.

Президент РФ отметил, что за 30 лет была разработана достаточная законодательная база для регулирования процесса выборов. Однако он подчеркнул, что избирательная система до сих пор модернизируется, а ее отличительной особенностью на данный момент является максимальная информационная открытость.

По словам главы государства, на текущий момент в России есть более 20 электронных сервисов на порталах "Госуслуг" и ЦИК, которые повышают уровень доступности и прозрачности выборов. Кроме того, Путин добавил, что данные системы уже воспринимаются в стране не как новация, а как привычный стандарт.

"Активно внедряется система электронного голосования, такой опыт уже апробирован в 30 регионах. (Глава ЦИК РФ. – Прим. ред.) Элла Памфилова мне в свое время доказывала преимущества такой формы голосования и, на самом деле, она оказалась права", – отметил российский лидер.

Президент РФ также напомнил, что по итогам единого дня голосования в 2020 году 60% респондентов ВЦИОМ заявили о доверии результатам выборов, а в сентябре 2022 года 69% опрошенных отметили честность избирательного процесса.

Ранее Путин отметил важность работы наблюдателей на выборах, так как они обеспечивают легитимность любых выборов в России. Также он уточнил, что работа в избирательных комиссиях требует профессионализма и выдержки, поскольку их сотрудники должны не только иметь знания и организованность, но и точечно взаимодействовать с гражданами.

Кроме того, президент РФ обратил внимание на рост доверия жителей РФ к выборам в стране. Однако, как утверждает глава государства, необходимо продолжать работу над улучшением избирательной системы. Так, он заявил, что нужно "более активно заниматься созданием цифровой платформы, которая в ближайшее время должна заменить действующую версию ГАС-выборы".

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