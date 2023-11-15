Путин назвал легитимность выборов основой политической стабильности в РФ

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Деятельность наблюдателей на выборах крайне важна, так как они обеспечивают легитимность любых выборов в России. Об этом сообщил Владимир Путин.

"Это основа политической стабильности", – добавил президент РФ в ходе встречи с членами ЦИК и руководителями региональных избиркомов.

Владимир Путин предупредил о необходимости работы со всеми наблюдателями – как от партии власти, так и от оппозиции для обеспечения очевидной легитимности.

При этом он уточнил, что некоторые наблюдатели на выборах работают не для того, чтобы выявить ошибки и показать их, повысив легитимность избирательного процесса, а для отработки заработка.

Кроме того, президент РФ заявил, что работа в избирательных комиссиях требует профессионализма и выдержки, поскольку их сотрудники должны не только иметь знания и организованность, но и точечно взаимодействовать с гражданами.

"Представляю себе, сколько это требует нервов", – отметил российский лидер, подчеркнув сложность работы сотрудников избиркомов.

В связи с этим Путин добавил, что нарушения на выборах случаются, поскольку "жизнь сложна и многообразна". Поэтому, по его словам, работа наблюдателей очень важна для пресечения этих нарушений.

Также президент РФ обратил внимание на рост доверия жителей РФ к выборам в стране. Однако, как утверждает глава государства, необходимо продолжать работу над улучшением избирательной системы. Так, он заявил, что нужно "более активно заниматься созданием цифровой платформы, которая в ближайшее время должна заменить действующую версию ГАС-выборы".

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин еще не принимал решений, которые могли бы касаться выдвижения его кандидатуры на президентские выборы в 2024 году.

До этого СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Путин решил баллотироваться в президенты в 2024 году. Однако позже подобную информацию опроверг пресс-секретарь президента РФ, отметив, что российский лидер еще не делал соответствующих заявлений.

При этом, говоря о конкурентах действующего главы государства, Песков ранее заявил, что у него их нет. По мнению представителя Кремля, Путин лидирует среди политиков и государственных деятелей страны.



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