Песков заявил, что Путин пока не принял решения о выдвижении на выборы 2024 года

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин еще не принимал решений, которые могли бы касаться выдвижения его кандидатуры на президентские выборы в 2024 году. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Понятно, что время к моменту объявления выборов приближается, но пока решений еще не было. Как только они будут, мы вас проинформируем", – сказал он.

Вместе с этим представитель Кремля назвал понятным факт, при котором политологи и другие специалисты проявляют большое внимание к возможному участию Путина в выборах 2024 года.

До этого СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Путин решил баллотироваться в президенты в 2024 году. Однако позже подобную информацию опроверг Песков, отметив, что российский лидер еще не делал соответствующих заявлений.

При этом, говоря о конкурентах действующего президента РФ, Песков ранее заявил, что у него их нет. По мнению представителя Кремля, Путин лидирует среди политиков и государственных деятелей страны.

