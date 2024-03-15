Москвичам ответили на главные вопросы о программе "Миллион призов"

Акция "Выбираем вместе – 2024" программы "Миллион призов" пройдет в столице во время выборов президента РФ 15–17 марта. Проголосовавшие онлайн москвичи снова смогут поучаствовать в розыгрыше призовых баллов и других ценных подарков. Подробнее – в нашем материале.

Уникальный код

Фото: Москва 24/Александра Учаева

Участвовать в розыгрыше смогут только те москвичи, кто проголосует на выборах президента РФ онлайн или с использованием терминала на избирательном участке.

Тем, у кого полная учетная запись на mos.ru, в период с 8 по 14 марта пришло СМС-сообщение с уникальным кодом. Кроме того, возможность участия в акции можно проверить, пройдя по ссылке.

Розыгрыши состоятся с 16 по 18 марта. О победе счастливчики узнают из СМС.

Важно: голос можно отдать с 08:00 15 марта до 19:59 17-го.

Активация

Активировать выигрышный код необходимо с 16 по 30 марта на сайте акции.

Обменять призовые баллы на промокоды нужно до 30 августа, а использовать их у партнеров программы – с 17 марта до 31 августа.

Один балл = один рубль

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Избиратели смогут получить 1 000, 3 000 и 5 000 призовых баллов. Потратить их можно будет на товары и услуги у партнеров программы (один балл равен одному рублю) – в этом году ими стали более 260 столичных компаний. Также одним из призов станет умная колонка с полугодовой подпиской.

Всего жителей Москвы, которые примут участие в онлайн-голосовании и с помощью терминалов, ждут более 3,5 миллиона призов.

Гарантированные подарки

Молодые избиратели до 25 лет получат гарантированные призы – скидку на подписки цифровых сервисов, среди которых онлайн-кинотеатры, сервис кешбэка и другие.

Жители столицы в возрасте 60 лет и старше получат 1 000 баллов на покупки в аптеках от партнеров программы.

Также все москвичи, которые будут голосовать онлайн впервые и не победят в основном розыгрыше, гарантированно получат одну тысячу баллов.

Дополнительные призы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Принять участие в дополнительных розыгрышах смогут избиратели, которые состоят в браке или у которых есть дети.

Если оба супруга проголосуют на выборах президента России онлайн, они получат шанс выиграть от 15 до 100 тысяч призовых баллов. Кроме того, в другом розыгрыше у родителей и опекунов несовершеннолетних детей будет возможность выиграть билеты в парк развлечений.

Подробнее о правилах розыгрыша и участия – по ссылке.