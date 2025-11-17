NYP: порноактриса в США отрезала голову отцу пасынка, за которого вышла замуж

Фото: facebook.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Johnathan Willette

Порноактриса из Лас-Вегаса в США убила отца пасынка, за которого вышла замуж, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на New York Post.

По информации СМИ, 47-летняя Девина Майклс ударила 46-летнего Джонатана Уиллетта предметом, похожим на подсвечник, пока делала ему массаж. Мужчина перестал двигаться, а женщина, поняв, что он мертв, отрезала голову и положила ее в корзину для белья.

После этого Майклс отправилась к себе домой и выбросила останки в мусорный бак. Мать Уиллета в это время обнаружила окровавленное тело и обратилась в полицию.

При этом голову погибшего, а также инструменты, которые использовались для расчленения, не нашли.

Также известно, что порноактриса за некоторое время до этого развелась с мужчиной, поскольку собиралась выйти замуж за его взрослого сына. Адвокаты пытались обвинить и его в преступлении, но не обнаружили доказательств.

Майклс признали виновной в убийстве экс-супруга, ей грозит пожизненное заключение. Сначала она призналась в содеянном, но позже заявила о своей невиновности.

Ранее в Бразилии мертвой в кровати с любовником обнаружили блогера Барбару Янкавски, сделавшую почти 30 пластических операций и известную как "кукла Барби".

Полиция классифицировала ее смерть как "подозрительную". По информации СМИ, у Янкавски были травмированы глаза и зафиксированы ушибы на спине. Известно, что перед сном у нее случился приступ кашля.

