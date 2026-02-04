"Напоминает мне, что я на правильном пути": как столичные онкопсихологи помогают пациентам

4 февраля в мире отмечается День борьбы с онкологией. Это направление является одним из ключевых в программе развития столичного здравоохранения, подчеркнул Сергей Собянин. Москвичам, столкнувшимся с диагнозом, также доступна бесплатная психологическая помощь, которая поможет не только настроиться на борьбу, но и выйти из нее победителем. О том, как столичные онкопсихологи помогают жителям города, – в нашем материале.

"Спасла тем, что слушала"

48-летняя москвичка Наталья Матвиенко впервые обратилась к психологу в 2023 году.

"Мне диагностировали рак, и в Центре амбулаторной онкологической помощи я увидела кабинет онкопсихолога. Подумала – интересно, надо сходить. Я была в таком состоянии, когда хватаешься за все возможности", – рассказала женщина Москве 24.

Она отметила, что ей было крайне важно найти слушающего человека.



Наталья Матвиенко пациентка У меня была очень сложная ситуация. В апреле 2023 года поставили диагноз моему отцу – четвертая стадия рака легких. Сначала у него начала болеть спина, потом отнялась нога. И я не смогла ему помочь, в августе он ушел. Для меня это было очень сильным потрясением.

Тем же летом самой Наталье диагностировали рак молочной железы. Потеря отца и собственное заболевание негативно сказались на эмоциональном фоне, но женщина не хотела "никого утруждать своими переживаниями", так как всем близким было непросто.

"Я все выговаривала онкопсихологу. Бывало, что мы разговаривали по три часа. Она задавала мне какие-то, скорее, наводящие вопросы, незаметно успокаивала. В этой ситуации она просто спасла меня тем, что слушала", – поделилась воспоминаниями Наталья.

Женщина пережила три сложных операции, но на этом потрясения не закончились. Через год борьбы с онкологией из семьи ушел муж – он не выдержал напряжения. А затем в 2024 году у матери Натальи тоже диагностировали рак груди. Поэтому сеансы с психологом были большой поддержкой.

"Приведу пример: во время химиотерапии пациент должен пить много воды, поэтому я ставила себе будильник каждые 45 минут. И психолог мне говорила: "Какая вы молодец! Я вообще не встречала таких людей, чтобы даже воду так пили. У вас все обязательно будет хорошо, и по-другому быть не может. Вы так осознанно, серьезно ко всему подходите". Вроде простые слова, но такое человеческое участие необходимо", – рассказала Наталья.

Она добавила, что проходит лечение до сих пор – гормонотерапию, что тоже является непростой процедурой.



Наталья Матвиенко пациентка Сейчас я заезжаю к психологу раз в месяц, после укола гормонов. Это дает понимание, что существует место, куда я всегда могу прийти, так как рано или поздно в голове все же появляются разные негативные мысли. А онкопсихолог напоминает мне, что я на правильном пути.

Женщина добавила, что ей также помогла групповая терапия в очном формате.

"Встречи на месте – это здорово: за чашкой чая мы обсуждаем наболевшее, просто разговариваем. Это особенно помогает, когда некоторые близкие отворачиваются, узнав о диагнозе, несмотря на то что онкология сейчас широко обсуждается", – отметила Наталья.

Женщина посоветовала всем ежегодно проходить обязательную диспансеризацию, благодаря которой ей и выявили рак первой стадии. Наталья также подчеркнула, что ЗОЖ не гарантия здоровья. Например, она сама является спортсменкой и всегда следила за весом, но это не помогло предупредить развитие заболевания.





Московская служба онкопсихологов принимает пациентов и их родственников во всех центрах амбулаторной онкологической помощи. Очные консультации проводятся без предварительной записи. Также можно записаться к специалисту на онлайн-сессию в приложении "Психология для жизни" или на сайте службы. Для пациентов и их близких также работают группы поддержки "Равный равному".

"Ощущение, что не все потеряно"

У москвички Татьяны Московской опухоль в груди проявила себя после случайного ушиба. Через некоторое время появился синяк, кожа припухла – и все это за две недели перед родами.





Татьяна Московская пациентка Я пришла к гинекологу за неделю до родов. Говорю: "Вот, неделю уже синяк не проходит, что делать?" Врач ответила: "Наверное, мог какой-то проток закупориться, ничего страшного. Родишь, молоко придет, сделаем УЗИ и посмотрим.

После рождения ребенка специалист по УЗИ сказала, что на месте синяка что-то есть, но пока не следует прекращать кормить грудью, поэтому обследование придется отложить. Через два месяца на месте ушиба боль начала усиливаться, поэтому был назначен визит к маммологу, который диагностировал вторую стадию рака. После Татьяне провели химиотерапию и операцию.

"Перед тем как обратиться в Московскую службу помощи непосредственно в диспансере, я уже обращалась к разным специалистам онлайн. И просто в какой-то момент, когда я приехала в больницу, подошла на регистратуру и спросила: "Можно ли?", потому что мое состояние уже требовало этого", – рассказала Татьяна.

На тот момент женщине было тяжело и хотелось постоянно плакать. Кроме того, были и другие проблемы: ребенку был всего год, бизнес шел не совсем удачно, а также начался разлад с мужем. В общем, к психологу женщина обратилась не только из-за болезни.

"И одной встречи мне хватило на несколько месяцев. После сеанса мне было очень хорошо, а после я начала ходить чаще", – отметила Татьяна.



Татьяна Московская пациентка Когда я обратилась к онкопсихологу, у меня уже было почти завершено основное лечение: операция была пройдена, химиотерапия тоже. Поэтому консультации дали ощущение, что не все потеряно. При этом все проходило ненавязчиво, незатейливо, как будто это естественное продолжение разговора.

Она добавила, что формат сеансов был в виде разговоров с небольшими домашними рекомендациями. Также психолог сказала Татьяне, что всегда рада ее видеть, и понимание того, что можно прийти за поддержкой в любой момент, сильно поддержало женщину в сложный момент.

"Место, где есть близкий друг"

Фото: пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Столкнувшаяся с терратомой Валентина Бендер отметила, что перед обращением к онкопсихологу тоже перестала справляться с эмоциями. На тот момент она проходила лечение.

Женщина увидела буклет в онкологическом диспансере, где предлагалась психологическая помощь, но сомневалась в эффективности сеансов, так как они были бесплатными. Валентина боялась, что ее состояние ухудшится.

"В итоге, поняв, что самой никак не получается с этим справиться, я обратилась к специалисту. После беседы с психологом я была приятно удивлена. Можно сказать, что с нее начались очень важные перемены в жизни", – поделилась впечатлениями Валентина.

Она добавила, что является довольно закрытым человеком, но на приеме начала разговаривать со специалистом как с близкой подругой.



Валентина Бендер пациентка То есть ты оказываешься на территории, где у тебя есть близкий друг, который тебя не осудит и находится на твоей стороне. Ты начинаешь "распутывать" темы, которые тебя беспокоили. При этом некоторые из них совсем не были связаны с болезнью. И вот с этого началось настоящее исцеление.

Валентина порекомендовала всем, кто заболел онкологией, обращаться к специализированным психологам.

"Есть такой факт, который я прочувствовала на себе: химиотерапия действует на гормоны так, что происходит психологический провал, даже если человек был хорошо настроен на лечение. Но важно понимать, что мозг – это химический орган, и он еще два года будет находиться в посттравматическом состоянии. Поэтому особенно важно, чтобы в окружении были те, кто поддерживает", – рассказала Валентина.

Она также добавила, что сеансы с онкопсихологом добавили в жизнь красок.



Валентина Бендер пациентка Вроде прошел химию, такой тяжелый опыт, а все равно начинаешь действительно жить – не существовать, а жить. Это дает очень много бонусов, стоит только пойти на прием.

Она отметила, что до сих пор посещает онкопсихолога, но общается с ней уже на другие темы. Они обсуждают творчество, личную жизнь, а также решают "наболевшие" проблемы, добавила Валентина Бендер.

