Мэрия Екатеринбурга прокомментировала инцидент с порно-роликом на уличном экране

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Трансляция порно-ролика на уличном экране в Екатеринбурге могла быть организована человеком, который заснял инцидент на камеру, посчитали в пресс-службе администрации города.

"Одной из функций городских туристических экранов была возможность выхода в интернет", – цитирует "Комсомольская правда – Екатеринбург".

Создатели экранов предполагали, что горожане и туристы будут открывать сайты культурных учреждений, однако кто-то воспользовался открытым доступом в Сеть для посещения сайта для взрослых, уверены в администрации. Сейчас все подобные интерактивные экраны отключены, а разработчик уже занялся установкой специальных фильтров.

Один из информационных интерактивных стендов возле Водонапорной башни начал показывать видеоролики на взрослую тематику вечером 2 декабря. Видео инцидента засняли очевидцы, которые позже опубликовали ролик в Сети.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина назвала социальную сеть Likee самой опасной платформой для детской аудитории, так как там фиксируется большое количество детской порнографии. Они призвала РКН применить к данной площадке соответствующие меры.

