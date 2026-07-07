Мать заставила ребенка поцеловать ей ноги в районе Алтуфьево

Мать поставила своего ребенка на колени, стала его ругать, а затем заставила поцеловать себе ноги в районе Алтуфьево. Происшествие зафиксировали камеры видеонаблюдения. Личность женщины установили сотрудники полиции.

В МВД сообщили, что в отношении матери составили протокол за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и содержанию ребенка. Полиция продолжает проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего.

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