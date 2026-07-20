В Москву вернутся дожди и похолодание

В Москве завершится период солнечной и ясной погоды. Во вторник, 21 июля, в столице ожидаются кратковременные дожди и грозы, а температура опустится до 21–24 градусов.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни сильной жары не ожидается, температура будет держаться в пределах 20–26 градусов. Более сильные осадки могут пройти в пятницу, 24 июля, за сутки может выпасть около 24 миллиметров дождя. Также в столице ожидается снижение атмосферного давления до 740 миллиметров ртутного столба.

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