Собянин: Москва остается крупнейшим заказчиком в российской системе закупок

Москва в первой половине 2026 года заключила свыше 200 тысяч контрактов в рамках системы госзакупок. Об этом Сергей Собянин сообщил на своей странице в МАХ.

По словам главы города, столичный госзаказ остается крупнейшим в России. На Москву приходится почти 14% от общего объема закупок страны. При этом каждый третий контракт был заключен с поставщиками из других регионов. Всего на них пришлось около 73 тысяч сделок.

Чаще всего в столицу поставляли продукцию из Санкт-Петербурга, Московской, Свердловской и Владимирской областей, а также Краснодарского края. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.