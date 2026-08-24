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24 августа, 06:15

Общество

"Новости дня": россиянам рассказали об изменениях в диспансеризации с 1 сентября

"Новости дня": россиянам рассказали об изменениях в диспансеризации с 1 сентября

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В России с 1 сентября при прохождении диспансеризации врачи будут уделять особое внимание липидному профилю. Его будут оценивать по уровню трех видов холестерина и триглицеридов. Эти показатели помогут оценить риски для сердечно-сосудистого здоровья и вероятность ишемической болезни сердца.

После прохождения второго этапа диспансеризации в медицинской карте также будут отражаться результаты осмотра дерматовенеролога и УЗИ брюшной аорты. Подробнее – в программе "Новости дня".

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