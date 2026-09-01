"Новости дня": в трех столичных центрах женского здоровья пройдут Дни открытых дверей

Дни открытых дверей пройдут 5 и 6 сентября сразу в трех новых центрах женского здоровья Москвы. Жительницы столицы смогут посетить подразделения при больницах имени Вересаева и имени Иноземцева, а также в Московском многопрофильном клиническом центре "Коммунарка".

Гости познакомятся с работой учреждений нового формата, осмотрят кабинеты и оборудование, пообщаются с акушерами-гинекологами, посетят лекции и смогут принять участие в розыгрышах призов. Узнать расписание экскурсий и зарегистрироваться можно на официальных сайтах медицинских учреждений.

Подробнее – в программе "Новости дня".