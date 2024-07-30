Юрист Айрапетов: 100 детей Дурова могут претендовать на наследство по закону РФ

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Биологические дети основателя мессенджера Telegram Павла Дурова могут претендовать на его наследство при отсутствии завещания. Об этом заявил член палаты адвокатов Москвы Артур Айрапетов.

По его словам, согласно законодательству РФ, дети, рожденные при помощи искусственного оплодотворения, могут претендовать на часть наследства.

"В случае, если господин Дуров выставит свой код ДНК в общий доступ, и люди, которые полагают, что являются детьми предпринимателя, пройдут экспертизу и докажут, что их ДНК совпадает с ДНК Дурова, то по законам России они смогут претендовать на часть его наследства, если у него не будет завещания", – цитирует юриста "Лента.ру".

Как считает эксперт, Дуров при сдаче биологического материала мог подписать документы по законодательству других стран. По его словам, не во всех государствах закон совпадает в данном вопросе.

Айрапетов рассказал, что если ребенок, рожденный при помощи искусственного оплодотворения в Объединенных Арабских Эмиратах, не может претендовать на наследство в этой стране, то он в праве подать иск в суд в РФ и претендовать на наследство на территории России.

По мнению юриста, основатель Telegram будет решать эти вопросы при помощи завещания.

Ранее Дуров заявил, что у него более 100 биологических детей в 12 странах, которые появились на свет благодаря донорству спермы. По его словам, он начал ее сдавать 15 лет назад. Также миллиардер сообщил, что планирует открыть свой ДНК-код для того, чтобы его биологическим детям было легче находить друг друга.

