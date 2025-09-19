Роскомнадзор может получить 15 млрд руб за счет сборов с интернет-рекламы

Фото: 123RF/halfpoint

Роскомнадзор ожидает получать не менее 12–15 миллиардов рублей ежегодно за счет сбора за распространение интернет-рекламы. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на главу ведомства Андрея Липова.

Он напомнил, что в 2025 году был введен трехпроцентный сбор с распространения интернет-рекламы. Благодаря нему за второй квартал этого года бюджет пополнился почти на 4 миллиарда рублей.

"Рассчитываем, что будет получаться не меньше 12–15 миллиардов рублей ежегодно. Кроме сбора за рекламу, ведомство осуществляет также сбор за использование радиочастотного спектра", – отметил Липов.

В прошлом году доходы Роскомнадзора составили более 43 миллиардов рублей. В этом же году служба ожидает по меньшей мере 46 миллиардов. По словам Липова, Роскомнадзор является профицитным для государства ведомством по всем показателям.

Ранее сообщалось, что подразделение по вопросам информационных технологий, связи и защиты информации появится в Следственном комитете России, его будет курировать глава Главного военного СУ СК Константин Корпусов.

Председатель ведомства Александр Бастрыкин подчеркнул, что цифровая трансформация должна быть направлена в первую очередь на повышение эффективности работы по раскрытию и расследованию преступлений, а также на оптимизацию управленческих процессов и качественное взаимодействие с гражданами.