18 декабря, 13:06

Политика

Зеленский заявил, что в переговорах Украины и США могут принять участие европейцы

Фото: ТАСС/Zuma

Партнеры из Европы могут принять участие в переговорах Украины и США по обсуждению деталей мирного плана, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

Он отметил, что российская сторона ставит ключевым условием вывод Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Донбасса, однако для Киева это требование неприемлемо. В связи с этим США ищут компромиссное решение для обеих сторон.

Также, по словам Зеленского, украинская делегация вновь отправилась в США для обсуждения деталей мирного плана и гарантий безопасности. Встреча сторон должна состояться в 19–20 декабря. Украинский лидер добавил, что на переговорах, "возможно, будут европейцы".

Ранее сообщалось, что РФ и США могут провести очередной этап переговоров по урегулированию украинского конфликта 20 и 21 декабря в Майами. Предварительно, в консультациях примут участие спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, спецпосланник лидера США Стив Уиткофф и зять американского президента предприниматель Джаред Кушнер.

После этого СМИ писали, что в Майами для переговоров с представителями США может прибыть украинская делегация. Предполагалось, что ее возглавит глава Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров. При этом уточнялось, что трехсторонней встречи с участием представителей Штатов, Украины и РФ не планируется.

