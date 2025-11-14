Депутат Горелкин: пользователей в России не станут штрафовать за авторизацию через Google

Фото: depositphotos/lucidwaters

Поправки в законодательство о штрафах за авторизацию через иностранные сервисы не затронут рядовых пользователей – ответственность предлагают возложить исключительно на владельцев сайтов. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

"Инициатива направлена на дальнейшее уменьшение зависимости Рунета от решений из недружественных стран", – написал депутат в мессенджере MAX.

Он подчеркнул, что норма, регламентирующая допустимые способы авторизации для российских пользователей, вступила в силу два года назад. В России веб-сайты обязаны предоставлять гражданам возможность входа с использованием одного из следующих методов:



через номер мобильного телефона;

посредством Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) или Единой биометрической системы (ЕБС);

с применением российского сервиса авторизации.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, предусматривающий штрафы для владельцев сайтов за использование иностранных сервисов авторизации вместо российских аналогов.

Предлагаемые санкции: для граждан – 10–20 тысяч рублей, для юрлиц – 500–700 тысяч рублей. Документ также ужесточает регулирование рекомендательных технологий, требуя уведомлять пользователей о сборе данных и публиковать правила их применения.