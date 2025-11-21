Форма поиска по сайту

21 ноября, 20:56

Политика
Reuters: Украина, Франция, ФРГ и Британия готовят предложения по мирному плану США

Фото: 123RF.com/altanastudio

Украина, Франция, ФРГ и Великобритания работают над встречным предложением для плана США по мирному урегулированию конфликта. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

Кроме того, в подготовке соглашения примут участие и другие страны Европы, говорится в сообщении.

Американский план по урегулированию конфликта на Украине включает 28 пунктов. В проект вошли требования об отказе страны от членства в НАТО, ограничения на численность вооруженных сил, вопросы снятия санкций с России и многое другое.

Крым, Донецк и Луганск признаются де-факто российскими территориями, а граница в Херсонской и Запорожской областях пройдет по линии боевого соприкосновения. Официальные лица США ожидают, что президент Украины Владимир Зеленский подпишет новое мирное соглашение до Дня благодарения, 27 ноября.

Последний в своем обращении к нации заявил, что предложит альтернативы американскому плану урегулирования. Он указал, что страна может оказаться перед сложным выбором между потерей достоинства и потерей ключевого партнера.

Владимир Путин, в свою очередь, сообщил, что Россия получила план США по Украине. По мнению российского лидера, он может быть положен в основу мирного урегулирования. В это же время Путин обратил внимание, что американской стороне пока не удается заручиться согласием украинских властей.

Сюжет: Переговоры по Украине
политика

