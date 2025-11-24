На Алтае ликвидировали двух диверсантов, открывших стрельбу при задержании

Фото: телеграм-канал "Следком"

Силовики ликвидировали двух диверсантов в Алтайском крае, которые открыли стрельбу при задержании, сообщает Центр общественный связей (ЦОС) ФСБ России.

Отмечается, что двое мужчин готовили диверсию на железной дороге по заданию спецслужб Украины. Они пытались установить так называемое сбрасывающее устройство на путях, которые имеют высокую интенсивность движения грузовых и пассажирских составов.

По информации ФСБ, мужчины были завербованы через Telegram представителем террористической организации и должны были выполнять диверсионную деятельность за денежное вознаграждение.

"Выполняя задания куратора, они заблаговременно подобрали место предполагаемого диверсионно-террористического акта и провели его разведку", – подчеркнули в ведомстве.

В Следственном комитете России уточнили, что у злоумышленников было обнаружено огнестрельное оружие, приобретенное незаконно. Возбуждены уголовные дела по следующим статьям:



"Диверсия";

"Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа";

"Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов".

Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Донецкой Народной Республики (ДНР), который пытался убить высокопоставленного российского военного с помощью отравленного пива.

В ноябре подозреваемый получил от украинской спецслужбы две упаковки бутылок пива британского производства, которые должен был передать офицеру Вооруженных сил России в качестве подарка. Задержание произошло в момент передачи отравленного напитка.

